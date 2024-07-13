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Бронни Джеймс озвучил свои цели на Летнюю лигу НБА

Бронни Джеймс озвучил свои цели на Летнюю лигу НБА
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс рассказал, чего он хочет добиться во время выступлений в Летней лиге НБА.

«Просто становиться лучше каждый раз, когда выхожу на площадку, особенно играя с парнями постарше и тому подобное. Узнать, в чём заключается моя роль, и преуспевать в ней», — приводит слова Бронни Clutch Points.

Напомним, Джеймс-младший был выбран под общим 55-м номером драфта НБА 2024 года. Впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут отец и сын.

Сегодня, в ночь с 12 на 13 июля мск, завершился матч предсезонной Летней лиги НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Победу со счётом 99:80 одержали баскетболисты «Хьюстона». Бронни Джеймс при игровом времени 26.46 набрал восемь очков и выполнил пять подборов, став девятым по результативности игроком матча.

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