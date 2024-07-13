Вембаньяме пришлось согнуть ноги, чтобы быть с Гобером одного роста на командном фото

Французскому центровому «Сан-Антонио Спёрс» Виктору Вембаньяме, чей рост составляет 224 см, пришлось согнуть ноги, а центровому «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гоберу (216 см), наоборот, вставать на носочки, чтобы быть одного роста на командном фото перед товарищеским матчем со сборной Сербии.

Фото: кадр из видео

Напомним, в игре, проходящей в ночь с 12 на 13 июля на французской «ЛДЛК Арене», победу со счётом 79:69 одержала команда Сербии. Лучшим в составе сборной Франции стал Виктор Вембаньяма. У 20-летнего центрового 14 очков и 10 подборов.

На предстоящих Олимпийских играх сборная Франции сыграет в одной группе с Бразилией (27 июля), Японией (30 июля) и Германией (2 августа). Сербию ждут матчи с США (28 июля), Пуэрто-Рико (31 июля) и Южным Суданом (3 августа). Соревнования по баскетболу на Олимпиаде пройдут с 27 июля по 11 августа.