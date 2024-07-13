Стали известны группы второго в истории внутрисезонного турнира НБА

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представила жеребьёвку команд лиги по группам в рамках второго в истории внутрисезонного турнира, который называется в этом году Emirates NBA Cup — 2024.

Все 30 команд были случайным образом разделены на группы по пять коллективов в рамках своей конференции на основе статистики побед и поражений в регулярном сезоне-2023/2024.

Фото: NBA COMMUNICATIONS

Каждая команда проведёт четыре групповых матча в рамках внутрисезонного турнира – по одной игре с каждым соперником в своей группе, две игры дома и две на выезде.

В раунд плей-офф пройдут восемь команд: команда с лучшими показателями в групповых играх в каждой из шести групп и одна команда уайлд-кард от каждой конференции. В качестве уайлд-кард будет выступать команда каждой конференции с лучшим результатом в играх групповой стадии, занявшая второе место в своей группе.