Ратэн-Мэйс обратился к болельщикам и руководству Единой лиги после перехода в «Реал»

30-летний канадский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника, бывший игрок красноярского «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс обратился к болельщикам и руководству Единой лиги ВТБ после перехода в «Реал» Мадрид.

«Всем российским болельщикам: я люблю вас, ребята, и благодарен вам от всего сердца – за то, что вы поддержали меня, любили и приняли в свою страну и свою культуру. Я не могу быть более благодарен вам, ребята, за возможность играть в России и быть частью такой замечательной лиги.

Спасибо Илоне Корстин и Сергею Кущенко за невероятный сезон и за то, что позволили таким игрокам, как я, выступать на одной из самых больших сцен. Спасибо за высокие стандарты и стремление предоставить игрокам такую потрясающую платформу. Болельщикам «Енисея» спасибо за то, что приняли меня и полюбили как родного. За то, что создали такую потрясающую атмосферу и поддерживали нас на протяжении всего пути. Я люблю эту лигу и навсегда благодарен вам. От «Енисея» до «Реала» – кто бы мог подумать. Надеюсь скоро увидеться со всеми.

С любовью, Ксэвьер Ратэн-Мэйс», — сказал Ксэвьер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.