Ксэвьер Ратэн-Мэйс: если бы я не перешёл в топ-клуб Евролиги, то вернулся бы в Россию

30-летний канадский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника, бывший игрок красноярского «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс ответил на вопрос о предложениях от российских команд.

«Поступали ли предложения от других российских команд? Если бы я не перешёл в топ-клуб Евролиги, то вернулся бы в Россию — это всё, что я могу сказать», — сказал Ратэн-Мэйс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Канадец стал самым результативным игроком минувшего сезона Единой лиги ВТБ. Кроме того, Ксэвьер получил награды лучшего дебютанта и MVP сезона-2023/2024 по версии игроков лиги.

Атакующий защитник присоединился к «Енисею» летом 2023 года. В сезоне-2023/2024 он принял участие в 39 играх, в среднем за матч набирая 25,4 очка, делал 4,2 подбора, а также 4,5 передачи.

Ранее было объявлено о переходе Ратэна-Мэйса в состав мадридского «Реала». Стороны заключили контракт на два года.