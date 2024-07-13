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Бывший игрок «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс поделился эмоциями от перехода в «Реал»

Бывший игрок «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс поделился эмоциями от перехода в «Реал»
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30-летний канадский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника, бывший игрок красноярского «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс поделился своими эмоциями от перехода в мадридский «Реал».

«Эмоции от подписания? Эмоций много. Моё сердце счастливо, потому что я так долго работал ради этого. И получить возможность играть в лучшем клубе Европы — это что-то действительно особенное. Ожидания? Выигрывать чемпионаты — такое ожидание есть всегда, когда приходишь в «Реал» Мадрид.

И очень здорово, что я буду играть важную роль в том, чтобы помочь нам добиться как можно большего количества трофеев», — сказал Ратэн-Мэйс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

«Реал» в завершившемся сезоне Евролиги пробился в «Финал четырёх», где в решающем матче уступил греческому клубу «Панатинаикос» (80:95). Ксэвьер Ратэн-Мэйс и мадридский клуб заключили контракт на два года.

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