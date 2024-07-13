Пол Пирс заявил, что ответственен за выход Леброна на новый уровень

46-летний звёздный американский профессиональный баскетболист Пол Пирс, дважды выходивший в финал НБА с клубом «Бостон Селтикс» в 2008 и 2010 годах, став чемпионом в сезоне-2007/2008, заявил, что несёт ответственность за выход популярного баскетболиста Леброна Джеймса на новый уровень.

«Я чувствую себя по-настоящему ответственным за выход Леброна на следующий уровень, тот финал Восточной конференции изменил лигу, особенно шестая игра», — заявил Пирс на подкасте Undisputed.

Пол Пирс говорит о финале Восточной конференции 2012 года, в котором в семиматчевом противостоянии «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» выясняли, кто пройдёт в финал НБА. В шестом матче серии «Хит» одержали победу над «Бостоном» со счётом 98:79. Звезда «Майами» Леброн Джеймс набрал 45 очков в матче, переведя серию в седьмой матч, в котором «Хит» и одержали решающую победу.

В финале «Майами Хит» обыграл «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 4-1.