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Источник: Фридзон покинет «Автодор»

Источник: Фридзон покинет «Автодор»
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«Автодор» не станет продлевать контракт с 38-летним российским баскетболистом, играющим на позиции атакующего защитника, заслуженным мастером спорта России Виталием Фридзоном, сообщает телеграм-канал «Перехват».

Фридзон перешёл в саратовский клуб в январе 2024 года. В его составе он провёл 18 игр и в среднем набирал 3,7 очка, 2,4 подбора и 1,8 передачи за игру.

Напомним, за последние 10 лет Виталий Фридзон отметился следующими достижениями:

  • 2014-й — чемпион России и Единой лиги ВТБ — 2013/2014
  • 2015-й — чемпион России и Единой лиги ВТБ — 2014/2015
  • 2016-й — чемпион Евролиги-2015/2016; чемпион России и Единой лиги ВТБ — 2015/2016
  • 2017-й — чемпион России и Единой лиги ВТБ — 2016/2017
  • 2018-й — чемпион России и Единой лиги ВТБ — 2017/2018
  • 2022-й — чемпион России и Единой лиги ВТБ — 2021/2022
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