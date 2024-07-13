Источник: Фридзон покинет «Автодор»

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«Автодор» не станет продлевать контракт с 38-летним российским баскетболистом, играющим на позиции атакующего защитника, заслуженным мастером спорта России Виталием Фридзоном, сообщает телеграм-канал «Перехват».

Фридзон перешёл в саратовский клуб в январе 2024 года. В его составе он провёл 18 игр и в среднем набирал 3,7 очка, 2,4 подбора и 1,8 передачи за игру.

Напомним, за последние 10 лет Виталий Фридзон отметился следующими достижениями:

2014-й — чемпион России и Единой лиги ВТБ — 2013/2014

2015-й — чемпион России и Единой лиги ВТБ — 2014/2015

2016-й — чемпион Евролиги-2015/2016; чемпион России и Единой лиги ВТБ — 2015/2016

2017-й — чемпион России и Единой лиги ВТБ — 2016/2017

2018-й — чемпион России и Единой лиги ВТБ — 2017/2018