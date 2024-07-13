Тренер колледжа — о Бронни: он бы никогда не играл за мою команду

48-летний американский баскетбольный аналитик, ведущий спортивных ток-шоу и главный тренер мужской команды в Университете Висконсин-Грин-Бэй Даг Готтлиб ответил на вопрос о потенциале игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса.

«Скажу вам так. Бронни Джеймс не стал бы играть за мою команду. Он бы мог побороться за стартовый состав, и хоть мне нравится, как он двигает мяч и защищается, он не будет моей приоритетной целью, и я не вижу его с нами в команде, я думаю, ему будет трудно попасть в состав, честно говоря», — приводит слова Готтлиба издание The Spun.

Напомним, Джеймс-младший был выбран под общим 55-м номером драфта НБА 2024 года. Впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут отец и сын.