Букер рассказал об отношении игроков США к другим командам на ОИ-2024

27-летний американский баскетболист, выступающий за клуб НБА «Финикс Санз», Девин Букер ответил на вопрос об отношении игроков сборной США к другим сборным на Олимпийских играх — 2024.

«Я слышу, как многие люди говорят, что все вокруг нас догоняют, и это заставляет нас испытывать чувство голода. Это мотивирует нас стать лучше. Мы очень уважаем других парней, но баскетбол всё ещё здесь, в Америке», — приводит слова Букера издание Eurohoops.

Девин будет участвовать во второй раз подряд на Олимпийских играх. Он был членом сборной США в 2020 году, и команда тогда выиграла золотую медаль. Букер набирал в среднем 9,3 очка и 3,2 подбора, а в полуфинальной игре с Австралией он закончил встречу с 20 очками.