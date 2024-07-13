Данливи — о Карри: он будет «воином» всю жизнь

43-летний американский бывший профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне являющийся генеральным менеджером клуба «Голден Стэйт Уорриорз», Майк Данливи-младший прокомментировал возможное будущее известного разыгрывающего Стефена Карри в связи с возможностью Карри продлить контракт на год.

«Мы о нём [Стефене Карри] ещё не раз поговорим. Этот парень, что бы он ни захотел… Я вполне уверен, что он будет «воином» всю свою жизнь», — приводит слова Данливи журналист Энтони Слэйтер.

Напомним, Карри был выбран на драфте НБА 2009 года под седьмым номером клубом «Голден Стэйт Уорриорз». За свою карьеру в составе калифорнийцев Стефен стал четырёхкратным чемпионом НБА, а также становился дважды MVP регулярного сезона.