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Дрэймонд Грин: завидую любому игроку, который играет в команде с Леброном

Дрэймонд Грин: завидую любому игроку, который играет в команде с Леброном
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34-летний американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин заявил о желании сыграть вместе со звёздным игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» 39-летним Леброном Джеймсом.

«Есть ли в моей карьере игрок, с которым я ещё не играл, но хочу? Я завидую любому игроку, который играет в команде с Леброном. Он на вершине моего списка-мечты, я хочу оказаться с ним в команде», — приводит слова Дрэймонда издание Fadeawayworld.

Леброн Джеймс является лучшим бомбардиром в истории НБА и первым игроком, набравшим свыше 40 тысяч очков за карьеру. Сезон-2024/2025 станет для него 22-м в НБА и седьмым в «Лейкерс». Джеймс сыграл в 1492 матчах регулярного чемпионата (1490 стартов), набирая в среднем 27,1 очка, 7,5 подбора, 7,4 передачи и 1,5 перехвата за 37,9 минуты, он является четырёхкратным MVP лиги.

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