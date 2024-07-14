Аренас раскритиковал суммы контрактов игроков НБА

42-летний американский профессиональный баскетболист, игравший на позициях разыгрывающего и атакующего защитника, Гилберт Аренас критически отозвался о современных максимальных контрактах игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Например, Джейсон Тейтум. Он получил максимальный контракт. Игроки, выполняющие определённые условия, получают максимальные контракты. Если вы дважды попадёте в команду All-NBA, то сможете получить супермаксимальное продление. С каждым годом число таких игроков, способных получить продление, будет расти. Карьеры игроков становятся всё длиннее.

Скоро Лука [Дончич] и Энтони Эдвардс выйдут на рынок с возможным супермаксимальным продлением, и их максимум уже будет составлять около $ 360 млн? Так что он будет расти каждый год. В следующем году будет новый парень, а в следующем году будет другой парень. К сожалению, таковы условия рынка контрактов», — приводит слова Аренаса издание Sportskeeda.

Напомним, ранее Джейсон Тейтум заключил с «Бостон Селтикс» пятилетний контракт на сумму в $ 315 млн. До Джейсона обладателем самого крупного контракта в истории лиги был его одноклубник Джейлен Браун, которому полагалась сумма в $ 304 млн.