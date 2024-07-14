«Ему повезло, что он не сидит в тюрьме за кражу». Стивен Эй Смит — о Бене Симмонсе

Известный баскетбольный обозреватель и эксперт Стивен Эй Смит подверг жёсткой критике форварда «Бруклин Нетс» Бена Симмонса после того, как в Сети появилась серия видео с его тренировками.

Напомним, за два сезона в «Бруклине» первый номер драфта НБА — 2016 провёл 57 матчей. При этом Симмонс в своей карьере полностью пропустил два сезона — свой первый в лиге, а также сезон-2021/2022.

«Единственная травма, в которой я когда-либо сомневался, это чёртов Бен Симмонс. Ему повезло, что он не сидит в тюрьме за кражу… Я уверен, что он может быть сосредоточен на всём, кроме своего баскетбольного мастерства. Он тренируется в Майами? Да, я уверен в этом…

Я знаю, что у него нет броска, но у него есть набор навыков, всё остальное у него есть. Он просто не хочет играть. Он не любит игру. Я не говорю, что он не был травмирован, но я говорю об отсутствии любви к игре. Он пропускал игры до того, как получил травму, и говорилось о его психическом здоровье.

Мы не можем отрицать важность психического здоровья. Причина, по которой я критикую его, заключается в том, что это никогда не мешало вам убедиться, что деньги на вашем счету», — заявил эксперт в подкасте Юдониса Хаслема.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: