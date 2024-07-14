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Бен Симмонс попал в тренды соцсетей после покушения на Дональда Трампа

Бен Симмонс попал в тренды соцсетей после покушения на Дональда Трампа
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В ночь с 13 на 14 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп был ранен в ухо на митинге в Пенсильвании. В соцсети Х (ранее Twitter) на первые места в трендах поднялся 27-летний австралийский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», Бен Симмонс.

В извращённой шутке у пользователей стрелок, совершивший покушение на кандидата в президенты Трампа, сравнивается с Симмонсом из-за неспособности поразить цель с дальней дистанции.

«Стрелок в Трампа обнаружен! Это Бен Симмонс», — написал один из пользователей.

«После такой точности стрелка Бен Симмонс с его бросками точно навсегда станет популярным мемом», — заявил пользователь соцсети Х (ранее Twitter).

Бен Симмонс был выбран на драфте НБА 2016 года под первым номером клубом «Филадельфия Сиксерс». Симмонс — трёхкратный участник Матча звезд и имеет 56% реализации с игры за свою карьеру. Но Бен стал известен тем, что избегает бросков из-за дуги, реализовав за карьеру 5 из 34 бросков с дальней дистанции.

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