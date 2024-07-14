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Брайс Джеймс поделился ожиданиями от возможного совместного выступления его отца и брата

Брайс Джеймс поделился ожиданиями от возможного совместного выступления его отца и брата
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Брайс Джеймс, младший cын звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, высказался о возможном совместном выступлении за калифорнийский клуб его отца и брата Бронни Джеймса, выбранного клубом на драфте НБА — 2024 под общим 55-м номером.

«Это прекрасное чувство — зная, какой путь прошёл мой брат. Он оставил далеко позади случай с остановкой сердца и все трудности, которые у него были в карьере, в колледже. Это потрясающе. Я готов к их лобам (первый пас в быстрый прорыв либо на аллей-уп. — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Брайса Fadeaway World.

Напомним, с 21 ноября 2023 года 17-летний Брайс Джеймс перевёлся обратно в школьную команду Sierra Canyon, за которую выступает по сей день.

Крупнейший разгром в истории НБА:

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