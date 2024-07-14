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Редик объяснил, почему он не проголосовал за Энтони Дэвиса как за лучшего защитника

Редик объяснил, почему он не проголосовал за Энтони Дэвиса как за лучшего защитника
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40-летний американский бывший баскетболист, игравший на позиции атакующего защитника и сейчас назначенный главным тренером команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал, почему в минувшем сезоне не голосовал за тяжёлого форварда «озёрников» Энтони Дэвиса как за лучшего оборонительного игрока.

«Ну, есть большая разница в том, чтобы попасть в десятку лучших защитников и попасть в пятёрку сборной всех звёзд защиты НБА. Между этим есть разница. Энтони Дэвис — один из двух или трёх лучших защитников НБА.

Последние два года я детально объясняю все свои голоса. И вам, безусловно, нужно учитывать статистику, расширенную статистику, а затем, конечно же, общую игру команды в защите, а не отдельного игрока. И в оба года я сильно зависел от того, как команда выступала в обороне, и у «Лейкерс» с этим были проблемы», — приводит слова Редика издание Fadeawayworld.

В минувшем сезоне Дэвис делал в среднем 2,3 блок-шота,1,2 перехвата и 12,6 подбора за игру. Лучшим оборонительным игроком НБА в четвёртый раз был признан французский центровой Руди Гобер (2018, 2019, 2021, 2024).

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