Кириленко рассказал, за какими баскетболистами будет следить на Олимпиаде в Париже

Прославленный баскетболист, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что отсутствие сборной России на Олимпиаде-2024 в Париже существенно снизит интерес к олимпийскому баскетбольному турниру.

«Будет ли представлять интерес Олимпиада без сборной России? Гораздо меньший. Конечно, нам всем хочется видеть свои команды, своих спортсменов. Поверхностно как-то буду смотреть на тех ребят, особенно европейцев — Йокич играет, Адетокунбо, интересно будет посмотреть за новой сенсацией Виктором Вембаньямой, как он уже на уровне национальных команд сыграет», — сказал Кириленко в интервью ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.