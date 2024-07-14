Экс-игрок «Лейкерс» объяснил, почему перестал считать Леброна одним из величайших в НБА

Экс-центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Кваме Браун раскритиковал звёздного форварда клуба Леброна Джеймса за влияние, которым он пользуется в отношении своего сына Бронни.

«Я не могу с уважением относиться к тому факту, что его сын Бронни не испытывает никакого давления от того, что он может быть выставлен на драфт отказов… Всё, что он должен делать, это выходить и играть, а они всё находят для него оправдания…

Я считал, что Леброну Джеймсу не наплевать на игру. Если тебе не наплевать на игру, значит, ты уважаешь её и не будешь делать всё это дерьмо…

Это то, почему он выпал из моего списка величайших всех времён… Ты не можешь проворачивать такие вещи, что парень, который вообще не в форме и без стиля, попадает в лигу», — приводит слова Брауна The Sports Rush.

Напомним, Бронни Джеймс был выбран «Лейкерс» под общим 55-м номером драфта НБА 2024 года. Впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут отец и сын.

Крупнейший разгром в истории НБА: