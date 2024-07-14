Кантер — о Леброне Джеймсе: он диктатор НБА, контролирующий всё

32-летний американский профессиональный баскетболист турецкого происхождения, играющий на позиции центрового, Энес Кантер критически отозвался об одной из главных звёзд лиги, игроке «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. Кантер рассуждал о том, почему в межсезонье никто из звёздных игроков с рынка свободных агентов не пришёл в калифорнийский клуб.

«Ни один другой игрок не хочет играть с Леброном. У вас было так много других свободных агентов. Никто не захотел с ним играть, потому что они знают, что всё дело в Леброне. Они не получат никакого авторитета. Когда сезон «Лейкерс» проваливается, Леброн пытается найти виноватого игрока, и весь сезон он винил в этом Расселла Уэстбрука, так что он не является хорошим товарищем по команде.

Очевидно, он управляет средствами массовой информации и пытается контролировать всю свою историю, но когда вы действительно знаете и разговариваете внутри НБА с игроками, то никто не хочет с ним играть. Леброн буквально и есть диктатор НБА. Он контролирует средства массовой информации, если вы пойдёте против его планов, вас продадут, все это знают», — заявил Кантер FoxNews.

Напомним, ранее Фридом уже критиковал Леброна за его поддержку Китая и контракты, а также раскритиковал Джеймса после того, как игрок «Лейкерс» набрал 40 000 очков.