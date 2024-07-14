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Главный тренер сборной США Стив Керр отреагировал на покушение на Дональда Трампа

Главный тренер сборной США Стив Керр отреагировал на покушение на Дональда Трампа
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Главный тренер сборной США Стив Керр прокомментировал покушение на кандидата в президенты его страны Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Филадельфии.

«Это время, когда мы очень гордимся тем, что представляем свою страну с надписью USA на груди, выступая на Олимпиаде. Мы говорили с игроками о том, как важно показывать лучшую версию себя как людей, чтобы представлять свою страну уважительным и достойным образом. Это (покушение. — Прим. «Чемпионата») заставляет вас хотеть сделать это ещё больше, потому что для нас действительно стыдно сидеть здесь и думать о том, что произошло и что происходит в нашей стране.

Это такой деморализующий день для нашей страны, и это ещё один пример не только нашего политического разделения, но и культуры обращения с оружием. 20-летний парень с AR-15 пытается застрелить бывшего президента. Трудно всё осознать и страшно думать о том, к чему это приведёт, из-за проблем, которые уже существуют в стране. Так что это ужасный день.

Слава богу, Трамп не пострадал, но это просто деморализует во всех отношениях», — приводит слова Керра ESPN.

Отметим, что Керр, чей отец Малкольм был убит в 1984 году в Бейруте (Ливан), давно выступает с критикой насилия с применением огнестрельного оружия.

Напомним, в результате инцидента Дональд Трамп был ранен в ухо.

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