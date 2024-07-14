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Стало известно, когда пройдёт Кубок Кондрашина и Белова

Ежегодный Кубок Кондрашина и Белова состоится в Санкт-Петербурге с 5 по 6 сентября на паркете КСК «Арена», сообщает пресс-служба «Зенита».

Помимо сине-бело-голубых, участниками Кубка Кондрашина и Белова второй год подряд станут УНИКС, «Пари Нижний Новгород» и МБА-МАИ.

Расписание турнира и информация о билетах будут сообщены дополнительно.

В прошлом сезоне победителем Кубка Кондрашина и Белова стал «Зенит», обыгравший в финале казанский УНИКС со счётом 82:77.

Кубок носит название в честь двух легенд советского и ленинградского баскетбола — тренера Владимира Петровича Кондрашина и центрового Александра Белова. Под нынешним названием турнир впервые состоялся в 2002 году и затем вошёл в официальный календарь соревнований ФИБА. Его до 2018 года проводила Российская федерация баскетбола, благодаря чему в Кубке участвовали национальные команды.