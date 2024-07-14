«Прямо сейчас я играю в свой лучший баскетбол». Ратэн-Мэйс обратился к фанатам «Реала»

30-летний канадский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника, бывший игрок красноярского «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс представился болельщикам мадридского «Реала», с которым заключил двухлетний контракт 12 июля.

«Вы получили игрока с большим характером. Парня, который может забрасывать на чрезвычайно высоком уровне, парня, который просто хочет побеждать. Что делает меня уникальным и действительно особенным, так это моя способность забрасывать мячи, а также способность создавать для ребят. Я буду поставлен в положение, в котором смогу добиться успеха.

Сейчас я нахожусь в той точке, где я на пике своей формы. Умственно, физически, эмоционально. Я думаю, что это идеальное время для меня, чтобы перейти в такое место, как «Реал», я играю в свой лучший баскетбол прямо сейчас», — приводит слова Ратэн-Мэйса Eurohoops.

Напомним, канадец стал самым результативным игроком минувшего сезона Единой лиги ВТБ. Кроме того, Ксэвьер получил награды лучшего дебютанта и MVP сезона-2023/2024 по версии игроков лиги. Атакующий защитник присоединился к «Енисею» летом 2023 года. В сезоне-2023/2024 он принял участие в 39 играх, в среднем за матч набирая 25,4 очка, делая 4,2 подбора, а также 4,5 передачи.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: