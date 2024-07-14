ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Хочется видеть позитив и надежду». Стефен Карри — о покушении на Дональда Трампа

«Хочется видеть позитив и надежду». Стефен Карри — о покушении на Дональда Трампа
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал покушение на кандидата в президенты его страны Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Напомним, в результате инцидента Дональд Трамп был ранен в ухо после стрельбы.

«Очевидно, что в целом это очень печальное время. Все эти разговоры вокруг выборов и состояния политики в нашей стране, а затем ещё и такая ситуация, которая просто вызывает массу эмоций вокруг вещей, которые нам как народу нужно исправить.

Очевидно, прежде всего контроль над оружием, потому что сам факт того, что кто-то может совершить подобное нападение, просто невероятен. Но ещё больше хочется видеть позитив и надежду. Это звучит банально, но это правда», — приводит слова Карри ESPN.

Сейчас читают:
«Индиана» нашла японского Стефена Карри, который засияет на Олимпиаде-2024
«Индиана» нашла японского Стефена Карри, который засияет на Олимпиаде-2024
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android