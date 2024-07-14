«Хочется видеть позитив и надежду». Стефен Карри — о покушении на Дональда Трампа

Звёздный разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал покушение на кандидата в президенты его страны Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Напомним, в результате инцидента Дональд Трамп был ранен в ухо после стрельбы.

«Очевидно, что в целом это очень печальное время. Все эти разговоры вокруг выборов и состояния политики в нашей стране, а затем ещё и такая ситуация, которая просто вызывает массу эмоций вокруг вещей, которые нам как народу нужно исправить.

Очевидно, прежде всего контроль над оружием, потому что сам факт того, что кто-то может совершить подобное нападение, просто невероятен. Но ещё больше хочется видеть позитив и надежду. Это звучит банально, но это правда», — приводит слова Карри ESPN.