«Маккаби» подписал контракт с бывшим защитником «Зенита»

Американский атакующий защитник Джордан Лойд, два последних сезона выступавший за «Монако», пополнил состав тель-авивского «Маккаби». Контракт игрока с клубом из Тель-Авива рассчитан на два года.

«Болельщики «Маккаби», я так много раз играл перед вами в Тель-Авиве, и я всегда знал, что однажды буду играть за вас. Это наконец-то произошло, и я с нетерпением жду поддержки и любви. Давайте выиграем много игр вместе. Ялла Маккаби!» — приводит слова 30-летнего Лойда пресс-служба клуба.

С момента своего дебюта в Евролиге в составе «Валенсии» в сезоне 2019/2020 Лойд в среднем набирал двузначное число очков в каждой из своих пяти кампаний в Евролиге — 11,1 очка за игру с «Валенсией».

17,3 очка за игру с «Црвеной Звездой» в сезоне 2020/2021, 13,2 очка за игру с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в сезоне 2021/2022 и 12,3 очка за игру в своём первом сезоне в «Монако».

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