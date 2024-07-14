Журналист: бывший руководитель НБА считает, что «Лейкерс» правильно выбрали Бронни

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) поклонники и аналитики расходятся во мнениях о том, является ли правильным выбор 19-летнего Бронни Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Но есть по крайней мере один опытный руководитель НБА, который считает, что «Лейкерс» сделали правильный выбор, по словам журналиста Стива Балпета.

«Я не думаю, что Бронни Джеймс переживает из-за того, что его выбрали во втором раунде под 55-м номером. Можно сказать, что после года, который он провёл на первом курсе университета, Джеймс-младший был неубедителен, но то, что он показал на сборах перед драфтом, впечатлило.

Он был очень хорош на тренировках и показательных играх, это делает его более чем достойным выбором», — приводит слова анонимного руководителя команды НБА Стив Балпет.

Напомним, Джеймс-младший был выбран под общим 55-м номером драфта НБА 2024 года. Впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут отец и сын. Также Бронни подписал четырехлетний контракт с «Лейкерс».