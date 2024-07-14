Андрей Кириленко — о контракте Бронни Джеймса: это то, что продаёт билеты

43-летний известный российский баскетболист и спортивный функционер, заслуженный мастер спорта России, ныне действующий президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал четырёхлетний контракт 19-летнего Бронни Джеймса с «Лейкерс» на сумму $ 7,9 млн.

«Даже не оценивая баскетбольные качества Бронни Джеймса со спортивной точки зрения, я считаю, что любая команда, которая имеет его в составе, получит огромное количество внимания. А это то, что продаёт билеты», — заявил Кириленко журналистам.

Бронни Джеймс, сын действующей звезды НБА Леброна Джеймса, был выбран под общим 55-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором выступает в данный момент его отец. Бронни выступает в команде под девятым игровым номером.