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Андрей Кириленко — о контракте Бронни Джеймса: это то, что продаёт билеты

Андрей Кириленко — о контракте Бронни Джеймса: это то, что продаёт билеты
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43-летний известный российский баскетболист и спортивный функционер, заслуженный мастер спорта России, ныне действующий президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал четырёхлетний контракт 19-летнего Бронни Джеймса с «Лейкерс» на сумму $ 7,9 млн.

«Даже не оценивая баскетбольные качества Бронни Джеймса со спортивной точки зрения, я считаю, что любая команда, которая имеет его в составе, получит огромное количество внимания. А это то, что продаёт билеты», — заявил Кириленко журналистам.

Бронни Джеймс, сын действующей звезды НБА Леброна Джеймса, был выбран под общим 55-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором выступает в данный момент его отец. Бронни выступает в команде под девятым игровым номером.

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