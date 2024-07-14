Кириленко оценил переход россиянина Егора Дёмина из системы «Реала» в NCAA

Прославленный баскетболист, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о будущем российского защитника Егора Дёмина, который в межсезонье перешёл из системы мадридского «Реала» в NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) в Университет Бригама Янга (BYU Cougars).

«Я болею за Егора Дёмина, он великолепный выбор сделал в пользу Юты и университета Бригама Янга. Я уверен, что у него будет интересный год в том плане, что он высоко котируется, и, конечно, нам всем хочется пожелать ему удачи, мы за него болеем», — сказал Кириленко в интервью ТАСС.

Напомним, Дёмин выступал за юниорскую команду «Реала». Вместе с мадридским клубом Егор недавно одержал победу в финале Евролиги U18. «Реал» оказался сильнее французской академии INSEP со счётом 85:84. Россиянин в этой игре набрал 26 очков, совершил 11 подборов, а также отдал шесть результативных передач.

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