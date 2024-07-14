Сестра Эла Хорфорда раскритиковала Дональда Трампа

Сестра 38-летнего доминиканского баскетболиста Эла Хорфорда, выступающего за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс», Анна Хорфорд раскритиковала команду Дональда Трампа после покушения на кандидата в президенты США.

«Я сомневаюсь, что секретная служба позволила бы ему делать это на виду так долго, как если бы в толпе был настоящий стрелок… Я бы не исключала, что это устроила команда Трампа. Его база уже использует эти изображения, чтобы прославить и распиарить себя», — заявила Анна в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в ночь с 13 на 14 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп был ранен в ухо на митинге в Пенсильвании. Многие спортсмены (Шон Стрикленд, Хорхе Масвидаль, Стефен Карри, Конор Макгрегор) выразили поддержку Дональду.