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Джейлен Браун появился на премии ESPY в сопровождении Кайзы Гондрезик

Джейлен Браун появился на премии ESPY в сопровождении Кайзы Гондрезик
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27-летний лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун появился на церемонии ESPY вместе с бывшей баскетболисткой женской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кайзой Гондрезик.

Фото: социальные сети издания Bleacher Report

Также Браун отказался давать подробные комментарии насчёт своего отсутствия в составе национальной команды США.

В финале НБА «Бостон Селтикс» одержал победу в пяти матчах над «Даллас Маверикс» (107:89, 105:98, 106:99, 84:122, 106:88). «Кельты» стали самым титулованным клубом в НБА, выиграв чемпионские перстни в 18-й раз в истории. Браун был признан лигой MVP по итогам финальной серии сезона-2023/2024.

Ранее Джейлен Браун прокомментировал своё отсутствие в составе сборной США на Олимпийских играх.

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