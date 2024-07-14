Редик рассказал, каким игроком видит в будущем Бронни Джеймса

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик сравнил атакующего защитника своей команды Бронни Джеймса с лёгким форвардом «Оклахома-Сити Тандер» Лугенцом Дортом.

«Он похож на Лу Дорта – иногда ты просто не можешь играть в нападении. Время для броска сокращается из-за давления, которое он оказывает. Ему удаётся буквально менять итог игры этим давлением. Я действительно верю в это. Бронни станет таким в конце концов», – приводит слова Редика портал Sportskeeda.

Напомним, Джеймс-младший был выбран под общим 55-м номером драфта НБА 2024 года. Впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут отец и сын. В «Лейкерс» Бронни выступает под девятым игровым номером.