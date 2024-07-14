Источник: сборная Греции хотела бы сопроводить Адетокунбо на церемонии открытия ОИ-2024

Мужская сборная Греции выразила желание сопроводить тяжёлого форварда команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо на церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2024. Об этом сообщает издание Eurohoops.

Согласно информации портала, Федерация баскетбола Греции отправила соответствующий запрос в Национальный олимпийский комитет.

Напомним, на данный момент, помимо Янниса Адетокунбо, знаменосцем на церемонии открытия Олимпийских игры от сборной Греции является также легкоатлетка Антигони Дрисбиоти.

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа. Мужская сборная Греции по баскетболу сыграет в группе с Канадой, Австралией и Испанией.