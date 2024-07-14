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Джейсон Тейтум рассказал, что стремится стать одним из величайших игроков в истории НБА

Джейсон Тейтум рассказал, что стремится стать одним из величайших игроков в истории НБА
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал о своих карьерных планах в баскетболе.

«Да, у меня появляется облегчение, что мне удалось добиться больших успехов на самом высоком уровне в этой игре. Однако остаётся горько-сладкое чувство, поскольку теперь хочется это вновь повторить. Моя цель — продолжать восхождение по карьерной лестнице, чтобы стать одним из величайших», — приводит слова Тейтума портал Fadeaway World.

Напомним, в плей-офф финальной серии завершившегося сезона НБА «Селтикс» встречались с «Даллас Маверикс» и победили в серии со счётом 4-1. Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Самым результативным игроком встречи стал Джейсон Тейтум, который набрал 31 очко.

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