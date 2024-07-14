Кейтлин Кларк стала автором уникального исторического рекорда в женской НБА

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Баскетболистка «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк стала автором уникального рекорда в истории женской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству успешно реализованных передач за одну игру. На это обратило внимание издание The Guardian.

Во время игры с «Финикс Меркури», которая состоялась 13 июля, Кейтлин отдала 13 передач, что является историческим рекордом лиги.

Напомним, Кейтлин Кларк не попала в ростер национальной команды на Олимпийские игры в Париже 2024 года. Кларк является рекордсменкой по результативности в студенческой лиге NCAA. Кроме того, девушка побила достижение 50-летней давности, которое принадлежало легендарному Питу Маравичу.

Ранее легендарный игрок женской НБА Сью Бёрд прокомментировала критику в сторону защитницы «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк.