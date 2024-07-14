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Бронни Джеймс стал объектом шуток после покушения на Дональда Трампа

Бронни Джеймс стал объектом шуток после покушения на Дональда Трампа
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19-летний атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс оказался в центре внимания после покушения на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа.

Многие пользователи социальной сети Х (ранее Twitter) пошутили, написав, что на Трампа совершил покушение именно Джеймс-младший.

Напомним, Джеймс-младший был выбран под общим 55-м номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. Впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут отец и сын. В «Лейкерс» Бронни выступает под девятым игровым номером. На данный момент Джеймс-младший играет за «озёрников» в Летней лиги НБА.

Ранее главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик рассказал, каким игроком видит в будущем Бронни Джеймса.

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