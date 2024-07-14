Уайт рассказал, как ему поступило предложение заменить Леонарда в составе сборной США

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Деррик Уайт рассказал, как ему поступило предложение заменить лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда в национальной команде США на Олимпийских играх — 2024.

«Мне поступил звонок от руководства сборной, после чего я провёл разговор на эту тему со своей семьёй, чтобы понимать — получится ли у меня принять участие или нет. Очень рад, что смог воспользоваться данным шансом. У меня было понимание, что есть вариант войти в состав после того, как об этом написал Эдриан Войнаровски. Даже когда сезон закончился, мы с агентом обсуждали подобную возможность, поэтому я ждал. Вообще у меня уже были планы отдохнуть в Кабо (речь идёт о городе Кабо-Сан-Лукас, который находится в южной части Калифорнии. — Прим. «Чемпионата») после победы в чемпионате», — приводит слова Уайта портал Basket News.