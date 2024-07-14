ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Уайт рассказал, как ему поступило предложение заменить Леонарда в составе сборной США

Уайт рассказал, как ему поступило предложение заменить Леонарда в составе сборной США
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Деррик Уайт рассказал, как ему поступило предложение заменить лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда в национальной команде США на Олимпийских играх — 2024.

«Мне поступил звонок от руководства сборной, после чего я провёл разговор на эту тему со своей семьёй, чтобы понимать — получится ли у меня принять участие или нет. Очень рад, что смог воспользоваться данным шансом. У меня было понимание, что есть вариант войти в состав после того, как об этом написал Эдриан Войнаровски. Даже когда сезон закончился, мы с агентом обсуждали подобную возможность, поэтому я ждал. Вообще у меня уже были планы отдохнуть в Кабо (речь идёт о городе Кабо-Сан-Лукас, который находится в южной части Калифорнии. — Прим. «Чемпионата») после победы в чемпионате», — приводит слова Уайта портал Basket News.

Материалы по теме
Владимир Гомельский оценил состав сборной США на ОИ-2024 после исключения Кавая Леонарда
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android