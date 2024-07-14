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Джру Холидэй рассказал, что делает, чтобы справляться с нагрузками в НБА

Джру Холидэй рассказал, что делает, чтобы справляться с нагрузками в НБА
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Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Джру Холидэй рассказал, что делает, чтобы справляться с физическими и ментальными нагрузками в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Тебе приходится отдыхать, когда есть возможность. Тебе необходимо следить за своим телом, когда ты не на площадке. Есть большое количество вещей, которые нужно делать. К примеру, погружаться в ледяные ванны, растягиваться, ложиться на массаж — просто уделять внимание своему телу. Важно отвлекаться от баскетбола, знаете, мысленно абстрагироваться от всего этого шума. Поэтому я вместе с семьёй постоянно чем-то занимаюсь. Но на данный момент мы постараемся полностью насладиться Абу-Даби и его культурой. Ждите меня в октябре», — приводит слова Джру портал Fadeaway World.

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