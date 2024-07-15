Новичок «Самары» Карданахишвили: может быть, в ЦСКА где-то я свой шанс не использовал

22-летний Антон Карданахишвили ответил на вопрос о том, почему ему не удалось закрепиться в ротации ЦСКА в чемпионском сезоне-2023/2024. Напомним, этим летом защитник подписал контракт по схеме «2+1» с «Самарой», за которую в прошлом выступал на правах аренды.

«Я считаю, что ЦСКА — это такая команда, где тебе нужно принимать ту роль, которую дают. Там не приходится выбирать. Да и не так много шансов. Если тебе выпадает шанс, то нужно его использовать. Может быть, где-то я свой шанс не использовал.

Может быть, что-то ещё произошло. Но, как вы сказали, конкуренция правда была очень сильная. Можно сказать, что это была лучшая команда в России в этом году. И на моей позиции были очень сильные игроки. Поэтому было сложно выгрызать какие-то минуты.

Но даже в те минуты, которые мне давали, я пытался сделать максимум. Думаю, где-то получилось. Понятно, что можно было сделать больше, и всегда хочется большего. Но я доволен тем, что сделал», — сказал Карданахишвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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