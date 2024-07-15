Карданахишвили: может, в новом сезоне даже можно будет говорить о чемпионстве «Самары»

Чемпион Единой лиги ВТБ Антон Карданахишвили, этим летом пополнивший состав «Самары», рассказал о целях своей новой команды на сезон-2024/2025.

«Я уверен, что клуб ставит перед собой цель в следующем сезоне быть лучше, чем в предыдущем. «Самара» развивается и растёт с каждым годом. В этот раз, думаю, основная задача — это закрепиться в топ-6 и побороться за медали. В прошлом году «Самара» показала неплохой результат.

Я думаю, это показывает компетентность тренера. И уверен, что в этом сезоне мы добьёмся самых высоких целей — может быть, даже можно будет говорить о чемпионстве», — сказал Карданахишвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, «Самара» была включена в состав участников Лиги ВТБ летом 2022 года. В прошедшем сезоне клуб попал в плей-офф через турнир плей-ин, но уступил УНИКСу в первом раунде со счётом 0-3 в серии.

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