Антон Карданахишвили назвал один из ключевых факторов при переходе из ЦСКА в «Самару»

Новичок «Самары» Антон Карданахишвили рассказал, что одним из ключевых факторов при переходе из ЦСКА были отношения с его девушкой Дарьей Курильчук. Она является воспитанницей самарского баскетбола и на данный момент выступает за основную женскую команду клуба.

«Да, безусловно, этот фактор влиял. Мы хотели быть вместе и даже не смотрели на какие-то другие варианты. То есть, пока был вариант с Самарой, мы пытались воплотить его в жизнь. И уже если бы не получилось, то, может быть, начали бы рассматривать другие варианты продолжения карьеры. Но да, скажу, что этот фактор был одним из ключевых», — сказал Карданахишвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Карданахишвили подписал с «Самарой» контракт по схеме «2+1». В сезоне-2022/2023 он уже выступал за эту команду на правах аренды из московского ЦСКА.

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