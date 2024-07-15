Карданахишвили: в ЦСКА у тебя нет права на ошибку и ты должен всегда быть лучше других

22-летний воспитанник московского ЦСКА Антон Карданахишвили рассказал, в чём заключается сложность выступления за основную команду красно-синих.

«Всегда, когда играешь за ЦСКА — даже за молодёжные команды, — есть давление. Потому что на ЦСКА все настраиваются по-другому. Это такая красная ткань для быка. И даже когда я играл за другие клубы, был в аренде — это всегда чувствуется.

Другие команды хотят обыграть ЦСКА. Это сложно. Да, это кому-то не под силу. Потому что это такой бренд, клуб с огромной историей. И давление всегда присутствует. Можно сказать, что у тебя нет права на ошибку и ты должен всегда быть лучше других», — сказал Карданахишвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, Карданахишвили подписал с «Самарой» контракт по схеме «2+1». В сезоне-2022/2023 он уже выступал за эту команду на правах аренды из ЦСКА.

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