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Пол Джордж: представьте, как Бронни делает передачу Брону. Весь Лос-Анджелес сойдёт с ума

Пол Джордж: представьте, как Бронни делает передачу Брону. Весь Лос-Анджелес сойдёт с ума
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Лёгкий форвард и новичок «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж поделился ожиданиями от совместной игры Бронни и Леброна Джеймса в составе команды «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Не знаю, как скоро Джей Джей выпустит Бронни в основном составе, но было бы здорово его увидеть. Просто представьте, как Бронни делает передачу Брону. Весь Лос-Анджелес сойдёт с ума от этого. Я фанат Бронни, мне кажется, что у него есть потенциал для выступлений в НБА», — приводит слова Джорджа портал Lakers Nation.

Напомним, Джеймс-младший был выбран под общим 55-м номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. Впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут отец и сын. В «Лейкерс» Бронни выступает под девятым игровым номером. На данный момент Джеймс-младший играет за «озёрников» в Летней лиге НБА.

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