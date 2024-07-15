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В НБА необычным способом почтили память Джерри Уэста во время Летней лиги

В НБА необычным способом почтили память Джерри Уэста во время Летней лиги
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Сегодня, 15 июля, проходит очередной игровой день в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Во время мероприятия пресс-служба североамериканской лиги опубликовала фотографии с сидячими местами, которые якобы зарезервированы для скончавшегося в прошлом месяце Джерри Уэста.

Место для Джерри Уэста

Место для Джерри Уэста

Фото: Социальные сети НБА

Место для Джерри Уэста

Место для Джерри Уэста

Фото: Место для Джерри Уэста

Джерри Уэст — член Зала славы баскетбола. Легендарный игрок скончался 12 июня. Ему было 86 лет. Отметим, что силуэт Уэста используется в логотипе НБА на протяжении ряда десятилетий.

За время игровой карьеры Уэст завоевал один чемпионский титул (1972), получил одну награду MVP финала, 14 раз принимал участие в Матчах всех звёзд. Всю карьеру Джерри провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс». После чего Джерри был управленцем ряда клубов НБА.

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