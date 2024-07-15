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«Настоящий трус». Баркли пошутил над Карри из-за его нежелания играть с ним в гольф

«Настоящий трус». Баркли пошутил над Карри из-за его нежелания играть с ним в гольф
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли высказался по поводу несостоявшегося противостояния в гольф в рамках турнира 2024 American Century Championship — турнир по гольфу среди знаменитостей — с разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США по баскетболу Стефеном Карри.

«Стефен Карри — настоящий трус, Ханна (Ханна Сторм — ведущая SportsCenter и журналистка. — Прим. «Чемпионата»), он постоянно уходит от меня.

Представь себе, он знал, что я собираюсь показать свой лучший раунд, и теперь придумает какое-нибудь нелепое оправдание вроде Олимпийских игр, чтобы избежать встречи. Что это за оправдание такое? Олимпийские игры?» — сказал Баркли во время репортажа на телеканале ESPN.

Стефен Карри показал, что не умеет делать с баскетбольным мячом:

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