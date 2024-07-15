Генменеджер «Бруклина»: Симмонс мало играл и перенёс операции — такого никому не пожелаешь

Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс высказался по поводу форварда клуба из Нью-Йорка Бена Симмонса, который на днях стал объектом для насмешек со стороны любителей баскетбола после нападения на кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки (США) Дональда Трампа.

«Последние пару лет были очень трудными для Бена. Он сыграл очень мало игр и перенёс операции на спине — такого никому не пожелаешь. Ему необходимо восстановиться как ментально, так и физически, чтобы быть готовым к игре. Этим летом он тренируется со своей группой в Майами.

Он чувствует себя хорошо и движется в правильном направлении. Я знаю, что он хочет вернуться на площадку, и этот год — важный для нас, потому что он является частью нашей команды, но это также важный год для Бена. Он достаточно молод (27 лет. — Прим. «Чемпионата»), чтобы вернуть свою прежнюю форму», — сказал Маркс в эфире телеканала ESPN.