«Для нас это было совершенно очевидно». В «Далласе» оценили подписание Томпсона

Генеральный менеджер «Даллас Маверикс» Нико Харрисон прокомментировал подписание контракта с атакующим защитником Клэем Томпсоном, намекнув параллельно на то, что именно присутствия Томпсона не хватало во время минувшей проигранной «Бостон Селтикс» финальной серии.

«Для нас это было совершенно очевидно, особенно после финала. Мы понимали, что нам нужно — нам казалось, что нам не хватало только Клэя Томпсона», — сказал Харрисон в эфире телеканала ESPN.

1 июля стало известно, что 34-летний баскетболист подписал трёхлетний контракт с «Далласом» на общую сумму $ 50 млн. Томпсон с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого принял участие в 793 матчах. За «Голден Стэйт» защитник набирал в среднем 19,6 очка, 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи.