ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Для нас это было совершенно очевидно». В «Далласе» оценили подписание Томпсона

«Для нас это было совершенно очевидно». В «Далласе» оценили подписание Томпсона
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Даллас Маверикс» Нико Харрисон прокомментировал подписание контракта с атакующим защитником Клэем Томпсоном, намекнув параллельно на то, что именно присутствия Томпсона не хватало во время минувшей проигранной «Бостон Селтикс» финальной серии.

«Для нас это было совершенно очевидно, особенно после финала. Мы понимали, что нам нужно — нам казалось, что нам не хватало только Клэя Томпсона», — сказал Харрисон в эфире телеканала ESPN.

1 июля стало известно, что 34-летний баскетболист подписал трёхлетний контракт с «Далласом» на общую сумму $ 50 млн. Томпсон с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого принял участие в 793 матчах. За «Голден Стэйт» защитник набирал в среднем 19,6 очка, 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи.

Сейчас читают:
Династия «Голден Стэйт» завершилась! Легенда клуба променял Карри на Дончича
Династия «Голден Стэйт» завершилась! Легенда клуба променял Карри на Дончича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android