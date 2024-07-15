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Агент Симмонса: Стивен Эй Смит — идиот. Я бы хотел, чтобы его телешоу всё ещё шло

Агент Симмонса: Стивен Эй Смит — идиот. Я бы хотел, чтобы его телешоу всё ещё шло
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Агент лёгкого форвард «Бруклин Нетс» Бена Симмонса Берни Ли вступился за своего клиента, назвав североамериканского журналиста и известного телеведущего Стивена Эй Смита идиотом.

Отметим, что ранее Эй Смит подверг жёсткой критике Симмонса, заявив, что Бену повезло, что он не сидит в тюрьме за кражу. Телеведущий также раскритиковал бросок 27-летнего баскетболиста.

«Честно говоря, я считаю, что Стивен Эй Смит — идиот. Я бы хотел, чтобы его телешоу всё ещё шло, чтобы я мог сидеть в его аудитории и высказывать ему своё мнение, пока он пытался выполнять свою работу», — приводит слова агент аккаунт NetsDaily в социальных сетях.

Полное заявление Эй Смита:
«Ему повезло, что он не сидит в тюрьме за кражу». Стивен Эй Смит — о Бене Симмонсе

Бен Симмонс демонстрирует свои навыки во время тренировки:

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