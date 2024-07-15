В «Майами» прояснили ситуацию с контрактом Джимми Батлера

Генеральный менеджер «Майами Хит» Энди Элисбург высказался по поводу контрактной ситуации звёздного лёгкого форварда Джимми Батлера с клубом из Флориды. Элисбург, в частности, в основном ссылался на президента команды Пэта Райли.

«Как отметил Пэт Райли на своей пресс-конференции, это не то что нужно делать немедленно. У нас есть возможность заниматься этим в течение всего года, а также есть шанс, что он станет свободным агентом в следующем году, и тогда мы сможем обсудить контракт.

Если игрок хочет остаться в Майами, и мы тоже этого хотим, остальное — это просто логистика. Так всегда подходил к этому Пэт. Будь то место под потолком зарплат или время, это всего лишь часть уравнения. Джимми дал понять, что хочет остаться в Майами, и в конечном итоге мы тоже хотим, чтобы он остался.

Пэт выразил на своей послесезонной пресс-конференции, что есть определённые вещи, которые он хочет увидеть, и вызовы, которые он хочет, чтобы были решены. Джимми не из тех, кто избегает вызовов. Пэт и Джимми — оба очень решительные люди, которые стремятся к одной цели: победить.

На мой взгляд, это в конечном итоге решится само собой — есть много способов, как это может быть решено. Основной вопрос в том, хотят ли игрок и команда продолжать работать вместе. Если да, то есть множество способов сделать так, чтобы цифры сошлись. Самое важное — это желание всех заключить сделку», — рассказал в эфире SiriusXM NBA Radio.