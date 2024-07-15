Журналист объяснил, почему Клэй Томпсон предпочёл покинуть «Голден Стэйт»

Североамериканский журналист и обозреватель Гэри Уошберн в своём материале на сайте Boston Globe поделился впечатлениями по поводу перехода атакующего защитника Клэя Томпсона, выступавшего ранее за «Голден Стэйт Уорриорз», в «Даллас Маверикс».

«Становится известно больше деталей о том, почему Клэй Томпсон ушел из «Уорриорз» и присоединился к «Маверикс». Оказывается, вина лежит на обеих сторонах. Томпсон, несмотря на пропуск двух полных сезонов из-за травм, считал, что он почти вернулся к своей прежней форме, но «Уорриорз» с этим не согласились.

Он полагал, что заслуживает четырёхлетнего контракта, аналогичного контрактам Дрэймонда Грина и Эндрю Уиггинса, особенно учитывая, что ни один из них не оправдал своих контрактов», — сказано в статье.