Дрэймонд Грин отреагировал на переход Клэя Томпсона в «Даллас»

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал переход атакующего защитника Клэя Томпсона в «Даллас Маверикс» по итогам открытия рынка свободных агентов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Типичный случай подавления эмоций. Я не дал себе возможности полностью осознать это. Думаю, что столкнусь с этим, когда придёт время. Тем не менее я рад за Клэя», — сказал Грин в интервью журналисту во время Летней лиги НБА.

1 июля стало известно, что 34-летний баскетболист подписал трёхлетний контракт с «Далласом» на общую сумму $ 50 млн. Томпсон с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт», в составе которого принял участие в 793 матчах. За «Голден Стэйт» защитник набирал в среднем 19,6 очка, делал 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи.